販毒搞「公告牌價」「優質忠實客戶」毒蟲被收押

2017-11-26 16:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市汪姓毒販本月16日被警方逮捕，不料，交保後又繼續販毒，他見到警車跟蹤，在高速公路以190公里時速狂飆，警方折返租屋處守候，將他甕中捉鱉逮捕，令員警傻眼的是，他用「沈香專賣」掩飾販毒，還仿效外幣、黃金買賣，在LINE上面每天更新「公告毒品牌價」，「優質忠實客戶」享有每公克安非他命折價500元的優惠價，「歡迎同業加盟」，仿效加盟店擴大販毒網絡與據點，一個星期內被捕2次的他，這次好運耗光了，遭台中地院裁定羈押。

中市警局刑警大隊偵五隊調查，王嫌（38歲，毒品等前科），本月16日被中市第五分局查獲持有毒品與槍枝，但他卻獲得交保，惡劣的是，交保後又繼續招攬毒品生意。

警方發現他於21日南下購買毒品，開車跟蹤時，他似乎察覺異狀，於國道一號高速公路上以190公里時速狂飆，警方擔心波及無辜而放棄跟蹤，到他位於中市南屯區的屋租處守候，不久後見他購得毒品返家，將他人贓俱獲，查扣安非他命27包（毛重136.6公克）、搖頭丸1顆、電子磅秤、分裝袋與吸食器等，並傳喚9名下游毒蟲到案，全案依毒品危害防制條例法辦，汪嫌裁定羈押。

警方發現，汪嫌透過手機社交軟體LINE，以「沉香專賣」掩護販毒，每天在LINE上面公告最新的毒品牌價，還把毒蟲分成「一般客戶」與「優質忠實客戶」兩種，成為「優質忠實客戶」的條件，是每5天內購買1次毒品，且單筆消費金額超過3000元，或每10天內購買1次毒品，單筆金額超過5000元，或每15天內購買1次毒品，單筆交易金額達1萬元以上，「一般客戶」每公克安非他命要價2500元，1錢（3.75公克）要價7500元，「優質忠實客戶」每公克享有500元折扣，1公克「只要」2000元，每錢6500元，享有1000元折扣。

警方還發現，他在LINE上面貼出「歡迎同業加盟」公告，企圖以加盟經營概念拓展毒品據點，擴大販毒市場，加速「毒品物流」來牟取暴利，全案依毒品危害防制條例法辦，汪嫌裁定羈押，警方揶揄說，「他這陣子無法繼續更新毒品牌價了」。

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