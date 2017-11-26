暗夜酒客全武行 墾丁警鳴槍制止、驚醒街燈

2017-11-26 16:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁大街今天凌晨爆發衝突，由於衝突昇高，警方不得不對空鳴槍制止已陷入衝突的數人，不過僅僅5、6人的肢體衝突，卻引來大批數十人好事圍觀，搞得警方處理起來相當棘手，而當警方開出首槍後，路燈疑似被巨響「驚醒」馬上轉亮，居民見狀忍不住笑稱，「會怕就好！」。

警方初步調查，昨天深夜1名34歲的林姓男子前往墾丁大街上某間酒吧，席間原本與另名18歲的黃姓男子酒酣耳熱，但因為席間的敬酒問題引發口角，黃男隨後在廁所被林男打了後腦勺，兩人開始叫囂，互嗆「出去講啊」，盛怒之下的黃男隨後打電話叫了10數名友人到場助陣。

現場開始聚集酒客及遊客數十人，未料林男疑似心生畏懼，跑向附近約50公尺外的派出所求援，正要出門巡邏的警方出門一見狀，馬上到場先口頭警告制止，但無法嚇阻已打到一發不可收拾的眾人，警方唯恐因擦槍走火而致衝突擴大，決定鳴槍制止，但扭打持續波及欲拖離民眾的員警，警方馬上再鳴1槍，這才控制住態勢，眾人此時才知警方是「來真的」，馬上作鳥獸散。

警方表示，整起事件共開2槍制止，現已掌握鬧事的該批民眾，將依法通知該批人員到案，並以傷害罪及違反社維法究辦。

臉書粉絲專頁黑色豪門企業則po出事發時遠觀的錄影，只見警方擊鳴首槍後（約在影片4秒處），原本派出所旁閃爍的路燈突然「大放光明」，反而成為另類看頭，居民笑稱，「看來路燈也怕被打破」、「刷存在感？」、「會怕就好」。

（更新時間：16:23分）

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