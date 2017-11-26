自製鐵鑽偷車 男子開贓車四處行竊

林姓男子（右）染有毒癮出獄後，靠著四處行竊維生。（記者方志賢翻攝）

2017-11-26 15:50

〔記者方志賢／高雄報導〕林姓男子出獄後再度染毒，靠著四處行竊維生，他以自製開鎖鐵鑽破壞汽車車門或鎖定鑰匙孔鬆動的老舊機車下手，再開著贓車四處找尋民宅偷竊，警方獲報循線在台南市將他逮捕，查出他近3週在高雄已竊取汽車2部、機車5部及住宅竊盜4件，訊後依竊盜罪嫌送辦。

高雄市民族派出所，本月10日接獲陳姓民眾報案，自小客車停放於覺民路旁遭竊，因車輛是他代步工具，心急如焚，經警調閱監視畫面比對分析，發現竊嫌另還涉嫌本月5日及11日在懷安街一帶的機車竊案。

警方擴大調閱監視畫面，查出41歲林姓男子（多筆毒品、竊盜前科）涉嫌上述3案，經跟監多日，23日晚間10時許，持拘票在台南市安平區緝獲林嫌到案。

警查出林嫌無業，以自製的開鎖鐵鑽強力破壞自小客車車門鎖後再入內啟動電門；或鎖定鑰匙孔已鬆動的老舊豪邁或迪爵機車下手，所竊得贓車是作為行竊民宅的交通工具。

林嫌坦承，去年8月甫出獄，再度沾染毒癮，故舊技重施再度犯案。經清查他從本月5日迄今，共在高雄市竊取汽車2部、機車5部，犯下住宅竊盜4件，所竊得的贓車均全數尋回。

竊嫌以自製開鎖鐵鑽強力破壞汽車車門行竊。（記者方志賢翻攝）

竊嫌以自製開鎖鐵鑽強力破壞汽車車門行竊。（記者方志賢翻攝）