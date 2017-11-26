家族度假新生兒救護車上報到 母子均安

2017-11-26 15:42

〔記者張軒哲／台中報導〕新生兒救護車上報到！台中市謝姓孕婦24日與家人到通霄飛牛牧場住宿，原本預產期在下個月，謝婦深夜持續陣痛即將臨盆。救護車送至大甲光田醫院，在20多公里路途中，新生兒提早報到，由消防隊員曾柏荃與家人在車上協助接生，謝女的大姑第一個接下男嬰，送醫住院休養，母嬰均安。

35歲謝婦原本第二胎預產期是12月16日，跟著丈夫跟大姑等家人周末一同暢遊苗栗縣通霄鎮飛牛牧場，慶祝婆婆生日，但她24日深夜卻腹部持續陣痛，家人見有臨盆徵象，趕緊向打119求助，苗栗縣消防局通霄分隊深夜11點46分接到電話，派救護車前往牧場載謝婦送醫。消防局通報較近的通霄光田醫院、苑裡李綜合醫院，但兩家醫院夜間均無法處理，遂送往約20多公里路途的大甲光田醫院。

但謝婦在救護車上頻頻喊痛，嬰兒在送醫途中迫不及待報到，謝婦丈夫與大姑在救護車上相當緊張，不斷安撫謝婦情緒，在曾柏荃協助下，只好將救護車當產房，在車上接生嬰兒，隨後送醫安置母嬰。謝婦第一胎生了19個小時，沒想到第二胎只生了1小時。

謝婦的丈夫指稱，出遊前產檢一切正常，當時情況很緊急，嬰兒落地時是姑姑捧住，所以孩子來到世上第一眼見到的人是姑姑。男嬰的姑姑說，自己也生產過，看到新生命誕生，覺得很感動。