酒後砸女友車還譙警 健美副所長抱頭摔壓制GG

鳳山警分局文山所長吳明忠與副所長馬誌鍵市（右）最佳拍檔。（記者陳文嬋攝）

2017-11-26 15:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名楊姓男子今酒後要求女友復合不成，竟跑到女友家樓下砸車，文山所副所長馬誌鍵據報前往處理，楊男囂張譙警「去轟幹啊」，馬誌鍵以柔道「抱頭摔」將他壓制在地，楊男不堪一擊，嚇到說不出話，酒醒跟警方對不起。

警方調查，高市1名楊姓男子（26歲）今天酒後，前往鳳山區文化西路女友住處樓下，要求見面復合未果，竟持鐵棍怒砸女友機車，與3名友人超商外喝酒，現場等候女友前來，目擊者發現報警處理。

鳳山警分局文山所警網據報到場，調閱監視器發現是楊男所為，他見警佯裝若無其事，與友人飲酒聊天，警方上前依法盤查，楊男突然起身欲離去，被警方予以制止，不料楊男情緒激動，大聲向警方咆嘯。

副所長馬誌鍵委婉告知他注意言行舉止，避免觸犯刑法妨害公務罪，並請楊男友人幫忙安撫情緒，不料嗆警「恁（指警方）也只會這樣啦」、「啊是安納（怎樣）啦!」、「啊無恁（指警方）要怎樣啦」，更作勢拉倒超商座椅，脫口說出「衫（指員警制服）脫下來啊」、「去轟幹啊」辱罵警方。

副所長馬誌鍵身材健美，花了3年練身體，當場以柔道「抱頭摔」，將楊男壓制在地，楊男不堪一擊，嚇到說不出話，警訊後今天下午將他依妨害公務及毀損罪嫌送辦。

（更新時間：13:26分）

文山所副所長馬誌鍵示範柔道「抱頭摔」。（記者陳文嬋攝）

文山所副所長馬誌鍵以柔道「抱頭摔」將他壓制在地。（記者陳文嬋翻攝）