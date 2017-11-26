臉書購物詐騙案年逾4千件 刑事局：4理由不要用

2017-11-26 14:36

〔記者姚岳宏／台北報導〕網路社群軟體已超過拍賣平台，成為詐騙集團眼中的肥羊，根據165反詐騙諮詢專線統計，今年迄11月19日為止，透過臉書進行購物的詐騙案件高達4,275件，民眾透過臉書購物遭詐騙件數，已遠遠超過國內拍賣平台，顯示使用社群軟體購物危機重重。

刑事局特別以案例方式說明，為何不要使用臉書的4大理由：

一、您不知道正在聊天的對象是誰！

日前林小姐瀏覽臉書時發現，好友刊登「通訊行開幕促銷iPhoneX限量5支，一支只要2萬元」等內容，即透過臉書聊天室詢問該名好友此項訊息是否真實，好友向其保證，且告知數量有限、要買要快，同時提供一個LINE的ID要林小姐加入直接跟對方詳談，殊不知該名友人的臉書帳號已遭詐騙集團冒用！

二、您不知道真實賣家是誰！

當詐騙集團要求林小姐加通訊行LINE ID詳談交易細節時，其實是誘導民眾進行私下交易，對方告訴林小姐「活動只限當日，如果沒有先匯款預定，機會就要讓給下個客人」等話術，讓被害人理智斷線、馬上匯款，亦可避免直接接觸，造成查緝上的斷點。

三、您不知道買的商品是什麼東西！

林小姐在購物過程中看到幾張美美的圖片就信以為真，其實透過社群軟體私下交易購物者，有超過7成報案人收不到商品，另外1至2成報案人收到的商品與廣告頁面完全不同，曾有報案人買硬碟卻收到鐵板、買空拍機收到迷你電扇等案例。

四、您不知道轉帳完成後收不收得到東西！

林小姐當下立刻去郵局匯了2萬元到對方帳號，匯款後還將明細拍給對方看，對方告知將安排出貨，要林小姐耐心等待，原本以為隔天就會收到手機，結果苦等兩天後，詢問賣家後竟不讀不回，後來打給貼文朋友，被告知臉書帳號已遭盜用，這才驚覺已經受騙。

165反詐騙諮詢專線統計，像林小姐這種案例不只1則，光10月至11月19日間就有713件，詐騙金額動輒新台幣2至3萬元，刑事局提醒，在分享了前述慘痛的案例及4大理由後，您還會使用社群軟體購物嗎？