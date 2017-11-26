身帶毒品還向警員問路 大膽女毒蟲栽了

女子在派出所內大鬧。（記者吳昇儒翻攝）

2017-11-26 13:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕有多項毒品前科的李姓女子24日上午要到基隆市愛四路一帶尋找親友，卻不知道方向，便向停等紅綠燈的警員詢問。警方發現李女是毒品列管人口，又見她臉色不佳，懷疑李女近期有施用毒品，請她回所內協助調查。李女到派出所後，開始大鬧，經警員勸說，才主動從右邊胸罩內，取出毒品安非他命，另在皮包內拿出12包k他命。

基隆市警忠二路派出所巡佐張發仁、警員石達玄巡邏經過愛三路口時，突然遇到從台北到基隆找親友的李女詢問愛四路要怎麼走；經驗豐富的張巡佐感覺李女臉色有異，隨手查了一下她的身分，發現問路的是一名毒品列管人口，便請她回派出所協助調查。

31歲李女到派出所後，開始大鬧向警方怒吼表示，自己只是來找親友，為什麼要到派出所；員警則好生勸說，表示只要確定沒有問題，就會讓她離去，但如果查到毒品，就要依法究辦。

李女見自己無法脫身，只好主動拿出藏在胸罩內的安非他命命1.42公克、12小包k他命（共重37.30公克）及吸食器。警訊後，依違反毒品危害防治條例，將李女移送地檢署偵辦。

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