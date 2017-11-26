搭計程車被坑、飆車闖紅燈 日客遊台南嚇壞了

2017-11-26 12:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府外交顧問野崎孝男，昨晚帶2名來台旅行的日本友人，前往台南花園夜市，要搭計程車回飯店時，被敲竹槓，司機在窄小的市區開車還飆車、闖紅燈，讓日本遊客嚇壞了。野崎氣憤地說，他來台灣11年，第一次踫到這麼惡劣的司機，台南的形象都被敗壞了，他覺得很丟臉。

野崎孝男在台灣創業有成，也是台灣女婿，2年前遷居台南，並在成大及台大設立獎學金，回饋台灣，因熱心公益，也獲台南市政府聘為外交顧問。

野崎說，昨晚他們逛完花園夜市，攔了一部計程車要回晶英酒店，司機是一名年輕人，車上沒有執照，也沒跳表，而且開很快又闖紅燈，狹窄的忠義路竟飆到時速85公里，他的友人都嚇壞了。

他要求開慢一點，司機還說自己是專家，要他相信專家，到飯店後竟被索價200元，其實這段路才短短3公里，車資不會超過120元，司機竟大敲竹槓。他的朋友這次來台灣旅行，「在台灣一直很開心、覺得很安全、有人情味，所以踫到這事情，讓他們嚇了一跳。」「朋友還說，沒有跟我在一起不敢坐計程車。」讓他覺得很糟糕，很丟臉！

野崎說，他來台灣已11年，第一次碰到這麼糟糕的計程車，司機態度又惡劣，他據理力爭，還為此跟司機吵了一架。

事後，他很生氣將事發經過PO上臉書，指台南要建立國際觀光都市還是要很努力。他今天受訪說，花園夜市有很多外國觀光客，這種行為對台南、台灣的觀光形象傷害很大，希望政府能夠重視、改善，避免類似的事情再發生。

交通局表示，有關該計程車遭投訴一案，市府公運處已錄案辦理，將於明天查訊公路總局監理系統，查明所屬車行或車隊，如屬實將依據違反公路法第77條開罰新台幣9000元。