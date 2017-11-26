男子偷3件蕾絲內褲 辯稱太太不能行房偷褲洩慾

張男偷拿蕾絲內褲洩慾 ，落網辯稱太太不能行房偷內褲洩慾。（記者方志賢翻攝）

2017-11-26 11:13

〔記者方志賢／高雄報導〕高市三民區一名黃姓女子前天下午在住家陽台與母親聊天，目擊張姓男子偷竊鄰居曬在門前的3件黑色蕾絲內褲，當場以手機錄影蒐證報警，警循線逮獲張男，他辯稱「太太身體不好不能行房，才偷女內褲紓壓」，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，30歲黃姓小姐是目擊者，案發當時，她正在陽台與母親聊天，發現54歲張男（公共危險前科）在她鄰居家門口前，徘徊東張西望，可疑的行跡，引起她的注意。黃女仔細一看，張男竟動手翻拿鄰居曬在門前的女用內褲，黃女隨手拿起手機蒐證拍下張男偷竊過程後報警，並將蒐證的影帶交給警方。

警方隨即調閱路口監視器影像，查出張男騎乘機車車牌，循線找到家住苓雅區的無業張男，並通知他到案說明。張男剛開始說詞避重就輕，沒想到犯行已被人用手機錄影搜證，經警方拿出偷竊過程影片，因罪證確鑿，他才坦承不諱。

張男竟辯稱說，「是因為太太身體不好不能行房，才偷拿女性內褲來紓壓」，至於為什麼會挑選這家人內褲？他說只因為剛好很喜歡該內褲樣式。張男落網十分後悔，主動交回當時偷竊的3件黑色蕾絲內褲，價值共約1000元。警方偵訊後依竊盜罪嫌函送偵辦。