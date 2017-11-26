婦人偷百貨賣場經營網拍 SOP令警咋舌

簡女（右邊上衣肩部紅色）在百貨賣場行竊保養品，再網拍套現，至少犯案40多起。（記者黃建華翻攝）

2017-11-26 10:48

〔記者黃建華／高雄報導〕一名簡姓婦人為貼補家用，竟幹起沒本錢的生意，涉嫌偷遍高雄地區「寶雅」、「小北」等各大百貨賣場，再將竊得物品網拍銷贓，「進貨、補貨」完全不用成本，前天遭警方傳喚到案，簡女坦承行竊高達40多起，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

警方是在本月23日晚間20時許接獲新田路上某家百貨用品店報案，指店內商品遭竊，警方循線調閱沿路及店家監視器，發現有竊盜前科的33歲簡姓婦人涉嫌重大，經傳喚到案，簡女坦承行竊，並向警方供稱包含本次竊盜，還有寶雅生活館另10間分店及小北百貨裕誠店行竊多達40次，行竊範圍遍及整個大高雄。

簡女將行竊得手後之物品上網變賣套現，並將網拍所得之金額貼補家用。警方進一步調查，簡女為家庭主婦，平時兼職保險業，但先生已逾不惑之年仍待業中，家計重擔落在簡女一人身上，尚有一位還在念書的小孩，因經濟拮据，鋌而走險行竊賣場物品網拍牟利。

警方調查，簡女在蝦皮購物平台經營買賣，並讓買家以下標的方式購買物品，得標後簡女根據買家所得標之清單至寶雅各分店或小北百貨行竊，得手後再出貨予買家。

「上午得標、下午行竊、晚上出貨，簡女犯案流程擁有一套標準作業程序」讓警方感嘆她雖有生意頭腦，可惜用錯地方了。全案訊後依竊盜案函送高雄地檢署偵辦。