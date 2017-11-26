男子遭銬求助警方 一週後涉竊車被逮捕上銬

吳姓男子曾因欠人家錢遭人上銬，跑進警局求助要求警方解銬。（記者姚岳宏翻攝）

2017-11-26 10:26

〔記者姚岳宏／台北報導〕弄假成真！29歲吳姓男子上月底曾雙手遭銬，急奔派出所，請求員警協助解銬，當時他的理由是因欠債遭人控制行動自由，雖然他言談閃爍，避重就輕，警方確認他非逃犯，先替他解銬後，一週後吳男竟因涉及機車竊盜案，真的被警方上銬逮捕移送檢方偵辦。

吳男當時雙手被銬，跑進北市信義警分局五分埔派出所求助，表示自己遭人押往新北市土城一帶，後趁隙逃出，受理員警認事有蹊蹺，曾詳加詢問，吳男始終閃爍言詞、答非所問，對於案發時、地及對象等，均無法明確交代。

由於吳男指證歷歷，表示與人有債務糾紛，才遭對方拘禁，警方立即陪同前往確認遭拘禁地點，協助完成報案程序，對其所稱可疑人士展開追查。

本月初，吳興街1間商家的洪姓老闆娘向警方報案，指稱停放在店家外騎樓的機車不見了，懷疑遭竊，警方調閱監視器，循線在忠孝東路六段一帶找到該輛機車，經埋伏守候，發現竊嫌竟是日前遭銬的吳姓男子，將他帶返派出所時，有員警認出他，訝說「你不是上週被銬的那個人嗎！」

吳男供稱，他前往北醫探視友人欲離去時，綽號「阿呆」的朋友告知其機車停放於騎樓，鑰匙未拔可借他騎走代步，他才騎車離去；此番言語卻被遭竊的老闆娘戳破謊言，「機車根本沒插著鑰匙」，加上吳男又對綽號「阿呆」的供述無法清楚交代，警詢後依竊盜罪嫌先將吳男移送檢方偵辦，另重新評估其所說的遭銬事件真實性。

吳男一周後卻因涉及另起機車竊盜案，真被警方上銬逮捕。（記者姚岳宏翻攝）