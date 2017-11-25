疑遭閨密男友硬上 國中妹日記：老娘處女膜破了！

2017-11-25 23:44

〔記者王捷／台南報導〕14歲的國中妹小雅（化名）在2年前跟隔壁班的好友小美（化名）一起到小美的吳姓男友租屋處玩，沒想到小美獨自先回家，小雅則睡在租屋處，翌日吳男下班後，小雅卻被吳男霸王硬上弓，直到去年小雅在學校寫日記時，才寫出「老娘處女膜破了！」讓老師發現向相關單位舉報，但一審時因為證據不足，吳男判無罪、二審則是被駁回。

判決書指出，14歲的小雅供稱，2年前的7月間他跟小美到吳男家玩到很晚，她不想回家，因此就睡在吳男家中，好友小美則是先離開，當天晚上小雅、吳男相安無事，直到翌日下午，吳男下班後洗完澡裸體走出浴室，才突然問小雅能不能「那個」。

小雅供稱，她知道「那個」是指做愛，她當下就拒絕吳男，沒想到吳男卻撲上床，將她褲子、內褲扒掉，自己戴上保險套對她強制插入，雖然她有反抗，不過吳男不理會她，直到去年3月間，在學校寫日記時，老師才從日記中發現她有跟吳男發生關係，距離案發時間已隔了8個月。

檢方調閱了小雅的日記，內容寫道：「怎麼辦？我的第1次沒了。我後悔把我的第1次給他（指吳男）！我後悔和他上床做愛，我後悔，我做的每一件事！甚至我討厭我自己！廢物！7/14」，另外還有以螢光筆寫下「老娘處女膜破了」等語。

院檢傳喚小美出庭作證，她供稱，小雅的確在案發後有透過軟體跟她聊天，自稱處女膜破了，她詢問後卻得到小雅回應「她跟吳男有打砲」，但她不曉得有沒有遭到強迫，當天她離開吳男租屋處時，她正在逃家，但吳男與小雅都勸她回家，她準備離開時有問小雅要不要一起離開，但是小雅自稱她自己會回家。

吳男聲稱，他絕對沒有與小雅性交，加上案發事隔8個月難以驗傷，且除了小雅自述與小美作證外，沒有其他積極證據，因此一審吳男被判無罪，檢方上訴後被台南高分院駁回維持原判。