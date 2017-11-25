國中妹到學校驗孕 老師驚訝發現對象是他

2017-11-25 23:49

〔記者王捷／台南報導〕國中妹夢夢（化名）與林姓粗工在交友軟體「BEETALK」上認識後，不到一個月兩人就發生3次性行為，夢夢可能擔心自己懷孕，疑似不敢在家驗孕，因此帶著驗孕盤到學校驗孕，豈料還沒驗孕時就被老師發現，這時夢夢才供出他與林男有親密行為，最後二審法院以妨害性自主判林男2年6個月徒刑。

林姓粗工在交友軟體「BEETALK」認識才15歲的夢夢（化名），兩人聊天2、3個禮拜後，一見面夢夢就被帶到林男的房間，要夢夢幫他口交、乳交，之後又與夢夢發生性行為3次。

但是夢夢疑似擔心自己懷孕，帶著驗孕盤到學校，不巧被學校老師發現，老師得知夢夢與林男的關係，立即通報相關單位。

判決書指出，林男供稱，他不知道夢夢未滿14歲，他曾經有問過，夢夢是否交過男友，當時夢夢跟他說，夢夢去年15歲的時候曾交過男友，當他問道夢夢是否滿16歲，這時夢夢笑而不答，他也沒有跟夢夢要證件看。

但夢夢說，她在「BEETALK」的帳號上顯示13歲，但她沒有告知林男自己的年齡。

法官認為，林男坦承犯案，但犯案至開庭沒有與夢夢家和解，不過林男犯後態度良好，加上只有國中畢業，因此衡量林男犯下3次與夢夢性交、要求口交猥褻，共判2年6個月，在猥褻部分可以易科罰金。