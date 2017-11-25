原民少年勤奮練拳全國賽摘冠 卻因意外夢碎

新竹縣竹東國中三年級的14歲王姓少年（藍衣），上國二才接受拳擊專業訓練，日前參加第3屆全國原住民拳擊錦標賽，即摘下少年組54公斤級冠軍，資質優異。（擷取自youtube畫面）

2017-11-25 23:35

［記者廖雪茹／新竹報導］就讀新竹縣竹東國中三年級的14歲少年王姓少年，為單親、低收入戶家庭，上國二才接受拳擊訓練，日前參加第3屆全國原住民拳擊錦標賽，即摘下少年組54公斤級「小拳王」冠軍，資質優異，原本欲參加12月的總統盃，為自己和親友爭取榮耀，今天卻傳出在打獵時不明原因中彈喪命，讓他的拳擊之夢破碎。

竹東國中表示，王姓少年個性溫和，在校表現正常，並沒有因為練拳而放棄課業或是展現霸氣。由於他在校外拳擊道館接受專業訓練表現不錯，校方鼓勵他朝體育方向發展，給自己另一個升學管道的機會；在道館受到拳擊教練的啟發，他非常勤奮的學習，在本月11日第2次參加拳擊比賽，即摘下全國金牌，展現運動天賦。

竹東國中今天上午接獲王姓少年意外身亡的噩耗，學務主任賈子輝即趕到台北榮民總醫院新竹分院慰問家屬。母親看到愛子的遺體，當場淚崩，情緒十分激動，需要旁人攙扶，無法言語，不能接受一個好好的孩子，怎麼突然就「走了」。

Youtube影片上流傳一段這次全國冠軍賽的影片，片中，王姓少年一開始和強勁對手旗鼓相當，龍爭虎鬥；但他不服輸，堅持奮戰到底，全力爭取反擊的機會，最後為自己贏得好成績。在道館的臉書上，也貼出王姓少年接受教練專業訓練的影片，展現他對拳擊的努力與熱情。

校方說，王家為低收入戶，王姓少年有一個哥哥、姊姊和弟弟，兄姊已獨立。得知噩耗的親友今晚在臉書留言，「祝你一路好走！你下輩子還要繼續打拳擊！祝你當個小天使！」。新竹縣政府教育處指示學校全力協助家屬後事，以及申請急難救助金等社會資源。