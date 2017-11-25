越女開按摩店「偷盆栽」 掰生意興隆「習俗」

2017-11-25 22:57

〔記者黃文瑜／台南報導〕越南籍陶姓女子和張姓男子最近在永康開按摩店，日前2人半夜開車到新化偷了3盆看起來像是韭菜的小草，想不到，這3盆不起眼的小草竟是要價3000元的風雨蘭花。李姓屋主向警方報案，新化警方調閱監視器尋線找回3盆花。兩人卻向警方供稱，偷人盆栽是越南「開店習俗」，可讓生意興隆。

不過，其他越南同鄉卻打臉說，越南根本沒有「偷盆栽」習俗，而且只有艾草才能招來生意，應該是「認錯植物」，但偷東西也不對。

陶嫌與張嫌向警方供稱，越南有個習俗，開店要拿別人的盆栽擺放店門口，才能招來好生意，因此，陶嫌拜託張嫌帶她沿街找盆栽，一路從永康開到新化，在李姓屋主的家門口見到「3盆小草」，就一把抱上車，開回永康，把小盆栽放在店門口。

李姓屋主早上起來發現盆栽不翼而飛，心急如焚，因為被偷的是品種特殊的「風雨蘭」，不是一般的蔥或韭菜，向警方報案。

張嫌聲稱，他在車上曾勸陶女偷東西不好，但她想要依照習俗，他也沒辦法，偷了盆栽後，兩人也曾到市場去找相同的「草」，想把盆栽拿回去還，但是一直找不到，所以放棄，最後2人被依竊盜罪嫌移送。

行家指出，風雨蘭的價格很廣，一般可能幾十元就買得到，但如果是品種、花色特殊，或是特別的育種家培育出來的風雨蘭，可能一顆球莖就要2000到3000元不等，而且有許多人喜歡種植，通常一棵球莖只能開一朵，種越久價值就越高，因為花會越開越多，甚至爆出花盆，不過，主要是夏季開花，特別是颱風天後，就會開出各種顏色的花，不是花季時，風雨蘭看起來就像韭菜，受到很多花友喜愛。