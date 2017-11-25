11/25 大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！

2017-11-25 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月25日）開獎的第106000094期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000282期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000094期大福彩中獎號碼為：「01、02、04、23、27、34、35，特別號10」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得25萬元；參獎共68注獲得，每注可得4000元；肆獎共1375注獲得，每注可得400元；普獎共1萬557注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎1注獲得，可得10萬元。

第106000282期今彩539中獎號碼為「08、09、22、31、36」，頭獎摃龜；貳獎共124注獲得，每注可得2萬元；參獎共5451注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬3520注獲得，每注可獲得50元。

第106000282期39樂合彩中獎號碼為「08、09、22、31、36」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共88注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4931注中獎，每注可得1125元。

第106000282期3星彩中獎號碼為「776」，正彩共39注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000282期4星彩中獎號碼為「2368」，正彩共21注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」