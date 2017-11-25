頭七現身？金門海邊驚見浮屍 疑落海中國漁民

2017-11-25 21:21

〔記者吳正庭／金門報導〕金門岸巡總隊據報，昨（24日）晚於狗嶼灣岸際發現一具浮屍，初判是日前於復國墩外海翻覆的中國漁船落海漁民之一，巧合的是，昨天是漁民落海的「第七天」。

岸巡指出，屍體浮腫嚴重，身上除了一只手錶，並無證明文件，暫無法確認死者身分，將聯繫兩岸紅十字會，儘速安排漁民家屬確認。

金門岸巡總隊昨晚約9點30分接獲發現浮屍通報，隨即封鎖現場，並聯繫檢察官到場相驗。初步相驗結果，死者為身高163公分的男性，身穿淺色長袖上衣及深色西裝褲，應屬溺水死亡。

岸巡指出，從陳屍地點和海水流向研判，很可能是落海中國漁民之一。中國漁船18日在復國墩海域翻覆沉沒，有3個漁民落海，一人自行游上岸，另兩人下落不明。

巧合的是，浮屍出現的時間，剛好是漁民落海失蹤的第七天，也就是民間所稱的「頭七」。岸巡為求工作順利，前一天才到峰上天后宮、李光前將軍廟、浯島城隍廟等地上香，隔天就傳出發現浮屍，「真的很有感應」。

岸巡說，20日有18人自稱是落海漁民親友，分乘兩船私闖金門，希望協尋失蹤漁民，都遭岸巡逮捕，原船遣返。

岸巡總隊說，基於人道立場，已循金門縣紅十字會管道，向中國紅十字會發出通報尋人認領，希望協助死者早日魂歸故里。