性侵犯自述勃起僅2、3公分？醫師：沒見過這麼「迷你」的

2017-11-25 21:22

〔記者吳欣恬／台北報導〕台中市年僅5歲的女童小芳（化名）遭舅舅阿勇（化名）性侵，阿勇自述他的性器官勃起長度僅約2至3公分，不可能性侵害小芳。泌尿科醫師說還沒見過這麼「迷你」的尺寸，有可能量測方式不正確，或是因疾病或外傷才導致。精神科醫師說，戀童癖患者需配合輔導教育才能避免再犯。

榮總泌尿部男性生殖科主任黃志賢表示，自己臨床上的經驗還沒看過勃起後仍僅有3公分的情況，勃起後2、3公分實在太小，一般看到的勃起後約12至15公分長。

黃志賢說，正確量測陰莖長度的方式，不是只看皮膚外露出的長度，要從陰莖根部再往下壓到恥骨開始量，才是實際的長度。他說，像是體型肥胖的人因脂肪厚會影響陰莖露出的長度，但埋在體內的部分就還滿長的。

黃志賢指出，如果阿勇的陰莖勃起後真的只有2、3公分，有可能是疾病或外傷導致，像是罹患陰莖癌等疾病，陰莖遭切除僅保留一小段供排尿等。

黃志賢說，門診遇到影響行房的都不是陰莖大小的問題，而是勃起功能的問題，像硬度不足或早洩等。他也強調，性侵不見得要用性器官，用手指或其他工具也是性侵，甚至不用放進生殖道，也算是性侵。

精神科醫師楊聰財則指出，「戀童癖」分「固定型」、「退化型」兩種。而低自信是導致固定型戀童癖的原因之一，但造成低自信的原因很多，包括陰莖短小、個子小等都有可能。

楊聰財推測，阿勇可能因為陰莖短小，曾在性行為中被女性嘲笑過，導致跟女性發生性行為沒信心，轉而找小孩。因為小孩不會嘲笑他，又能被他所操控。

楊聰財指出，這類情況屬於「病犯」，除了應負的刑責，還要配合輔導教育，由醫師和輔導師進行生理、心理或是藥物的治療。透過建立自信，學習如何跟異性有適切互動，而且很多這類患者犯案前都有情緒不穩，有潛在情緒障礙的狀況，也要學習正確情緒管理，多管齊下才能有效預防再犯。