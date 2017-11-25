14歲少年拳王上山打獵 疑誤觸扳機打中腹部身亡

2017-11-25 20:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕曾獲全國原住民拳擊比賽冠軍的新竹縣14歲王姓少年，與36歲的林姓教練、同為拳擊同學的15歲陳姓少年今天凌晨相約至苗栗縣泰安鄉梅園村大鹿林道東線打獵。不料，凌晨6點陳姓少年匆忙跑到苗栗縣警局大湖警分局觀霧派出所報案指稱，王姓少年打獵時誤觸扳機中彈死亡。警方前往調查，初步研判應是王姓少年跌倒後誤觸板機，但仍不排除其他案發可能性，仍有待檢察官相驗釐清案情。

警方調查，王姓少年就讀於新竹縣竹東國中，是拳擊好手，在這個月的全國原住民比賽決賽時，輕鬆擊敗對手奪金，是拳擊界的未來之星。林男與陳姓少年陳述，3人帶著1把獵槍前往山區打獵時，王姓少年在大鹿林道11.5公里的坡地里獨自尋覓獵物，突然間就傳出槍聲以及王姓少年大叫聲音。

警方指出，林男與陳姓少年稱，當時2人都不在現場，當下不知道發生何事，立刻趕往傳出槍聲的地點時，發現王姓少年右腹部有明顯槍傷傷口，血流不止，2人立刻將王姓少年扶下坡躺於林道休息，由於當地訊號不佳無法以手機對外聯繫，林男便留下在場照顧王姓少年，由陳姓少年直奔近20公里山路前往派出所報案。警方與救難人員抵達現場已經距離王姓少年中槍約2小時，當時王姓少年已經明顯死亡。

警方指出，根據現場跡證研判，應該不是遠距離射擊、誤把王姓少年當成獵物擊中，目前初步認為子彈應是近距離從正面射擊擊中王姓少年腹部。案發時王姓少年應該走在濕滑坡壁上，不慎跌倒時觸動扳機，導致腹部中彈。

不過，由於過去曾發生原住民在山區打獵時誤將同伴當成獵物開槍致死案例，加上目前只有林男與陳姓少年供詞，警方仍要調查，2人說法是否與事實有所出入，不排除任何可能性，釐清死因。

資深刑警指出，一般原住民使用的獵槍並無設置保險，一旦敲到硬物例如地面、石頭等，的確容易觸發。

針對林男與陳姓少年說法，警方正一一調查釐清，包括當時王姓少年是否單獨1人打獵、槍枝來源等。至於王姓少年遺體，目前已經送往新竹縣竹東鎮榮民醫院。