勃起僅2、3公分 舅舅性侵5歲外甥女仍定罪

2017-11-25 19:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅5歲的女童小芳（化名），前年與家人吃早餐時告訴母親，「舅舅會打我，叫我到房間內脫褲子」，母親氣得帶小芳驗傷提告，法院審理時，律師辯稱小芳的處女膜沒有破裂，舅舅阿勇（化名）則自述他的性器官比常人短小，勃起長度僅約2至3公分，不可能性侵害小芳。不過，台中高分院卻認為，醫學文獻顯示，性侵害不一定造成處女膜破損，阿勇自述性器官短小，如果又沒有完全插入，小芳處女膜可能不會破損，依強制性交罪判刑7年6月，可再上訴。

判決書指出，小芳（化名）前年9月6日上午與母親等家人吃完早餐，仍有剩餘食物，小芳說要留給舅舅阿勇吃，母親大感怪異，問她：「舅舅對我們又不好，妳為什麼不留給媽媽吃？而是要留給舅舅吃？」小芳竟回答說，如果不留給舅舅吃，她擔心舅舅會再度打她，叫她進入房間內脫褲子，母親深感內情不單純，帶小芳去驗傷並報案。

法院審理時，阿勇全盤否認性侵害外甥女，他自述自己的性器官短小，勃起僅2至3公分，不可能性侵害外甥女，他並質疑起訴書鉅細靡遺描述性侵害過程，5歲小女孩不可能有這樣的敘述能力，顯示是虛構的案情。律師則辯護說，醫院檢驗小芳處女膜完整，僅有右側陰部發炎，顯示阿勇沒有性侵害。

台中高分院卻認為，小芳清楚描述，「舅舅用尿尿的地方，放入我尿尿的地方，很痛」；而法院審理時，小芳在隔離法庭內聽到「舅舅」兩個字，楞了一下，隨後身體僵直且內縮，顯示小芳畏懼阿勇。另外，社工也說，訪談時小芳會有皺眉與哭泣等反應，這些都顯示小芳曾受過創傷。

法官並認為，台灣醫學期刊文獻曾指出，性侵害不一定造成處女膜破損，原因包括沒有完全插入，或插入之物的直徑小，例如手指，法官研判，阿勇自述勃起僅2至3公分，可能又沒有完全插入，小芳處女膜才會完整，據此依強制性交罪判處7年6月徒刑，可再上訴。