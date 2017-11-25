噁！暗戀女大生 變態男「騎上」她的機車磨蹭噴精

2017-11-25 18:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕怪癖？台中市24歲黎姓男子暗戀陳姓年輕正妹，去年5月，他暗中跟蹤陳女，見陳女把粉紅色機車停在路旁，光天化日之下，他竟「騎上」機車自慰射精，過程還被路人拍下，法院依公然猥褻罪判處拘役55日，不料，他卻變本加厲，今年6月跑到他心儀的李姓女大學生租屋處，戴著李女的粉紅色安全帽，「騎上」李女機車逞慾，射精在機車與雨衣上，變態過程全都錄，台中地院認為他是累犯，依公然猥褻罪判處徒刑3月，可易科罰金9萬元與上訴。

判決書指出，高中畢業、從事鐵材工作的黎男，有竊盜與妨害風化前科，去年5月19日上午7點左右，20多歲陳女把機車停在公司附近馬路旁，黎男竟「騎上」這輛粉紅色機車，左手掏出生殖器磨蹭機車座墊，還在上面射精，變態行徑被路人拍下，貼到臉書社團「大里人聊天室」，陳女當時接受記者訪問時還說，黎男曾多次跟蹤她，卻沒想到會有如此噁心的行徑！

台中地院審理時，黎男坦承犯行，宣稱他已經接受醫院治療，法院依公然猥褻罪輕判拘役55日，可易科罰金5萬5000元。不料，黎男今年無意間遇到李姓女大學生，僅有一面之緣，卻喜歡上她，6月17日早上7點左右，黎男跑到李女租屋處外，「騎上」李女的機車，還順手戴上李女的粉紅色安全帽，把李女當成性幻想對象，射精在機車座墊與掛在機車車頭的雨衣，李女發現不對勁，調閱監視器一看竟是陌生男子變態行徑。

台中地院認為，黎男是累犯，已有公然猥褻前科，不知悔改又再犯，造成他人驚嚇，破壞社會善良風俗，但他坦承犯行，依公然猥褻罪判處3月徒刑，可易科罰金與上訴。