北市消防局社區防災宣導 強力推廣「住宅用火災警報器」

2017-11-25 17:06

［記者陳恩惠／台北報導］「你家裝了沒？」新北市中和區日前發生9死2傷的嚴重住宅火警，台北市消防局第四救災救護大隊為了確保民眾及財產的安全，再度針對公寓、透天等類型住宅是否安裝「住宅用火災警報器」強力進行宣導，今天下午趁著週末假日，在人潮眾多的新北投捷運站的站前廣場，亦即北投區大業路700號舉辦「住宅安裝住警器 家人安全有保庇」的社區防災宣導活動，希望民眾藉由寓教於樂的方式，認清火災的恐怖，以及家中安裝住警器的重要。

今天的防災宣導活動，不僅有精采的各項表演外，還有防災知識有獎徵答及摸彩活動，現場更設計「住宅保命神器」、「用電安全一把罩」、「CO防範通風熊讚」、「真．火場VR體驗」、「山難救助高手」、「消防小尖兵救援隊」、「防颱抗震大作戰」、「火山知識報你知」等創意防災宣導攤位，以及「逃生Go！Go！Go」、「救心巴士」、「地震體驗車」等體驗項目供民眾學習、闖關，成功集點便可兌換精美紀念品，摸彩活動的獎項更有液晶電視、腳踏車等超值商品，希望民眾藉此體驗活動，將正確的防災觀念深植日常生活。

根據消防局統計，今年北市元月至10月發生的火警，在「建築物火災」中，住宅火災就占52.3%，也造成多人傷亡，大多因沒裝住警器而釀災，至於裝設住警器，又能及早反應、成功避難的則有82件，顯見住警器的重要。

消防局再度呼籲，5層樓以下未設置警報設備的建築，家中寢室、樓梯、走廊及廚房都應安裝「住宅用火災警報器」，可及早偵知火災，發出警報聲響通知住戶迅速應變及逃生，保障民眾的生命財產安全。

由於住宅火警發生的主因大多為「爐火烹調」及「電氣因素」，消防局現場也宣導提醒：

一、爐火烹調人離火熄：排油煙機及排油煙管定期清洗避免油垢堆積、烹煮時鍋內湯汁避免溢出熄滅爐火造成瓦斯外洩、爐火附近勿放置可燃物、烹調過程鍋子起火燃燒，立刻蓋鍋蓋、關爐火。

二、預防電氣火災「四不一沒有」：「不要過負載」、「不要損傷電線」、「不要有可燃物」、「不用不插」、「沒有安全標章的產品不買不用」。

三、呼籲市民朋友，尚未設置警報設備的住宅，家中寢室、樓梯、走廊及廚房應裝設「住宅用火災警報器」，可及早偵知火災，爭取應變及避難逃生時間，減少生命及財產損失，多一份安全保障。