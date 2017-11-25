14歲少年苗栗山區打獵 離奇中彈身亡

2017-11-25 16:45

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉梅園村大鹿林道今天清晨4點多發生一起14歲王姓少年中彈死亡案件。36歲林姓男子與15歲陳姓少年6點多匆匆忙忙跑到苗栗縣警局大湖警分局觀霧派出所指稱，王姓少年打獵時可能誤觸扳機中彈死亡，讓平靜的登山勝地掀起波瀾。由於當地太過偏僻，轄區刑警下午才趕赴現場，調查案件狀況。

警方調查，王姓少年與林男、陳姓少年都是居住在新竹縣竹東鎮的原住民，彼此熟識為朋友關係。根據林男與陳姓少年陳述，3人帶著獵槍前往山區打獵時，王姓少年在大鹿林道11.5公里的坡地里獨自尋覓獵物，突然間就傳出槍聲。

警方指出，林男與陳姓少年稱，當時兩人都不在現場，不知道發生何事，前往傳出槍聲的地點時，發現王姓少年已經倒臥在地，腹部有明顯槍傷傷口，血流不止，由於當地訊號不佳無法以手機對外聯繫，兩人才會徒步一路前往當地的觀霧派出所報案，當時已經距離王姓少年中槍約2小時，派出所員警趕至現場時王姓少年已經明顯死亡。

由於案發現場屬於太過偏遠，且無法利用手機通訊，大湖警分局刑警必須從苗栗縣繞道新竹縣才能進入，目前正在現場調查，了解案發情形。

針對林男與陳姓少年說法，警方正一一調查釐清，包括當時王姓少年是否單獨一人進入森林打獵、從正面或是背面中槍、槍枝來源、3人關係等。不過因為當地通訊狀況太差，現場處理刑警無法立刻將資料傳回分局協助，且當地路途遙遠，王姓少年中彈死亡之謎可能必須等到明天檢方相驗才能得知後續狀況。

至於王姓少年遺體，目前已經送往新竹縣竹東鎮榮民醫院。