買五月天門票怕被騙？ 刑事局派美少女拯救你！

2017-11-25 16:44

〔記者邱俊福／台北報導〕知名流行樂團「五月天」舉辦全球巡迴演唱會，粉絲瘋狂搶票，卻傳出有民眾在非官方網路平台買票，付款後卻沒收到票。刑事局今天呼籲，購買票券應查明官方售票管道，避免購買來路不明的黃牛票，才不會衍生詐騙或糾紛，此外也公布最新的宣導動漫，透過夢幻美少女造型的聰明買家，提醒網購族慎防解除設定詐騙。

刑事局初步統計，從今年10月1日至11月24日止，付款購買五月天門票卻未收到票券的詐騙案件總共有59件，分別透過臉書、票券交易網站和拍賣網站買票遭詐，許多被害人甚至表示，根本不知道某些票券交易網站並非官方售票系統。

警方呼籲，民眾買票前，一定要查明正式的官方售票系統，以免受騙，或買到假票或高價黃牛票。

此外，由於過去曾發生部分官方售票系統遭駭客入侵，導致詐騙集團掌握交易資料之後，冒充售票系統客服人員，謊稱誤訂為12張票，要求消費者操作自動提款機來「解除設定」，刑事局特別公布最新的宣導動漫來提醒民眾，若來電顯示前有「+」號，後面卻是市話號碼，即為竄改過的詐騙電話，切勿依照指示操作自動提款機或購買遊戲點數，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆