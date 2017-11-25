半年48通電話舉報噪音 男遭函送法辦罰5000元

2017-11-25 16:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市柳姓男子常打電話向警方報案，請求取締噪音，半年就打了48通報案電話，員警馳抵卻聽不到噪音，也不見製造噪音的人，勸他不要再亂報警，他還是再度報案，指有人「每天騎機車進出都會亂按喇叭，請警告誡」，警察「凍袂條」，依社會秩序維護法函送並裁罰5000元，他不服提起抗告，「希望法官以同理心對待」飽受噪音所擾的他，不過，台中地院法官認為他報案頻繁程度，違背一般社會常情，可能影響緊急事故需要警察幫助的民眾，據此駁回抗告，維持裁罰5000元。

裁定書指出，柳男常用手機撥打110報案，中市警局勤務指揮中心每次都會指揮霧峰警分局內新派出所處理，柳男報案內容，包括檢舉有人「每天騎機車進出都會亂按喇叭」，以及鄰居或路人「故意製造噪音、妨害安寧」、「大聲吼叫妨礙安寧」、有人「故意發出聲音，噪音妨害安寧」、「大聲喧嘩妨礙安寧，希望警方加強巡邏」、「有車由巷內出巷口時亂鳴喇叭，要求警到場查處」、「惡意亂按喇叭，請警方加強巡邏」等。

但警察每每馳抵卻不見發出噪音的人，也沒聽到噪音，某次柳男又檢舉有人亂按喇叭，還宣稱他用手機錄下喇叭聲，但員警與柳男一起聽錄音，卻都聽不到喇叭聲，警方在今年7月17日告誡他不要亂報案，他卻又在7月22日報案，指有人「每天騎機車進出都會亂按喇叭，請警告誡」，警方發現他從今年元月至7月22日，共打48通報案電話，但社會秩序維護法規定的處罰時效是2個月，因此，警方僅能追究6月15日至7月22日所撥打的20通報案電話。

柳男的說法是，警察抵達時，發出噪音的人跑掉了，警察當然見不到人，也聽不到噪音，但台中地院簡易庭不採信辯詞，依社維法第85條第4款「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰」，裁處柳男罰鍰5000元。

柳男提出抗告，辯稱他的手機錄音功能差，如果用很好的設備，還是聽得到喇叭噪音，他還希望法官能有同理心，並強調「對於噪音的事情，是要長期觀察，也並非馬上就處理好」，意指噪音要長期觀察才能證明，不是報警就立即能改善。

台中地院法官卻認為，柳男常舉報噪音，常在1天之內報案兩次以上，頻繁程度已違背一般社會常情，另外，柳男也承認噪音不是報案就能立即處理好，卻又頻繁打電話報案，報案不能有效解決他認為的噪音問題，還可能影響遭遇緊急事故需要警察處置的民眾，認定柳男違反社會秩序維護法的「無故撥打警察機關報案專線」，且又勸阻不聽，據此駁回柳男的抗告，全案確定不能再抗告。