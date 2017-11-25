嗑藥後亂搭霸王車 司機送他上警局

2017-11-25 15:13

［記者陳恩惠／台北報導］有多次毒品前科的42歲黃姓男子，昨晚自信義區某飯店搭計程車離開，途中疑似毒癮發作，不時要求計程車司機在信義、松山等區亂繞了大半小時，終於決定在北市南京東路與北寧路口下車，黃男卻表明「我沒錢！」，拒付近500元的車資，陳姓運將一氣之下將黃男載往台北市松山警分局中崙派出所，怒控黃男詐欺，員警上前協調，意外在黃的背包起出安非他命毒品、吸食器及些許外幣，警訊後依詐欺及毒品罪送辦。

警方清查發現，黃嫌有多項毒品前科，除了今天吸毒又搭霸王車被送辦外，這個月在月初及中旬，分別在萬華區、中山區先後被警方查獲持毒，根本將警局及地檢署當自家，由於警訊期間，黃嫌大鬧警所，對於偵訊筆錄、持有的安毒及採集的尿液等相關證物，皆以「不清楚」、「不是我的」或「不知道」來回答，也拒絕簽名捺印，警方蒐證後仍依法送辦。

警方調查，黃嫌昨夜11時50分站在北市松仁路的五星級飯店外，攔下由56歲陳男駕駛的計程車，上車之後胡言亂語，說不清要去的地點，一下表示要到美麗華飯店，一下又說要去松山區，駕駛載著他在信義、中山及松山區到處亂逛，最後終於決定到北市南京東路4段與北寧路口某旅店門口下車。

陳姓司機氣憤說，他載著黃男在市區繞了大半小時，基本車費加上「夜間加成」得收取425元車資，沒想到黃竟然丟下一句「我沒錢！」就想下車落跑，他趕緊鎖上門，立即將車左轉，開往100公尺外的中崙派出所報案。

警員獲悉雙方因不付車資鬧上警局，當場清查黃嫌的背包找錢包，沒想到錢還沒找到，就先看到2小包以透明拉鍊袋裝的白色顆粒，繼續翻看又發現1組小巧精緻的玻璃吸食器，找到黃嫌的皮夾打開，只有小額零散的各國外幣，加總起來還無法抵付車資。

黃嫌供稱，外出跑攤意外花光身上的新台幣，打算搭車到松山區尋友，請友人幫忙付車資，沒想到上車打電話聯絡時，卻又找不到友人，由於等車時無聊，當眾在五星級飯店外面吸安，上車後安毒發生效用，讓他不知所云，沒想到會被載往警局。

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