硬上獄友女友反咬她「在賣的」 被判4年

2017-11-25 15:06

〔記者黃建華／高雄報導〕江湖道義蕩然無存！高雄一名蔡姓惡狼，藉口要送鹹酥雞給昔日獄友的女友阿美吃，趁機強吻、摸奶，還把性器官強塞入被害人嘴巴「口交」得逞，女方抗拒事後提告，蔡男竟反咬被害女子是「在賣的」，女方拒絕性交易，他就離去。高雄地院認為，就算性工作者也有身體自主權，認蔡男毫無悔意，依強制性交罪判他4年。可上訴。

判決指出，被告蔡姓男子2015年9月間，在鼓山區大樓住處巧遇昔日一名獄中難友A男，進而得知A男和女友同居在同棟大樓。

同年10月23日深夜10點多，蔡男覬覦A男女友阿美的姿色，趁A男不在家，以通訊軟體聯繫阿美，佯稱要購買鹹酥雞給女方吃，阿美不疑有他開門讓蔡男進屋，未料，蔡男進屋發現無其他人在內，於客廳看電視沒幾分鐘就強壓住在沙發的阿美強吻，遭被害人推開。

被害人躲進浴室，蔡男還尾隨強吻，並將手伸入被害人衣服內摸奶，被害人掙脫以手機發簡訊通知男友「快點回家!」蔡男還不罷手將被害人推倒在沙發，強行解開褲子扣子撫摸下體，再脫掉自己褲子坐在被害女子胸部，硬把生殖器塞入被害人嘴巴，被害人覺得噁心吐出，轉頭抗拒，蔡男才起身離去。

被害人事後告知男友，並向警方提告。

蔡男在法院審理時雖坦承，有進入被害人住處，並親吻試圖褪去被害人衣物與之性交，但否認有強制性交犯行，並辯稱：他知悉阿美有從事性交易，當天因想與女方性交易，才親吻對方，並詢問是否同意新台幣2000元性交易，但遭拒絕就停下動作離開。

不過，被害人矢口否認從事性交易，並指證蔡男的陽具有入珠，硬塞入她嘴巴時撞到她的牙齒。經法官查證，蔡男的陽具確有入珠。

法官認為，沒有證據可證明被害人是性工作者，即便是性工作者也有身體自主權，認為蔡男犯後毫無悔意，因此依強制性交罪判他有期徒刑4年，可上訴。