新竹合庫搶案 家屬返回現場招魂

2017-11-25 14:36

〔記者王駿杰／新竹報導〕男子潘健源昨持槍闖進東門街合作金庫竹塹分行，打死櫃台行員賴偉達後搜刮現金逃逸，最後跑到附近住宅大樓遭武裝警力大圍捕，見無力突圍，畏罪上吊身亡。檢警今早進行解剖，隨後賴男家屬再前往合庫收拾賴男遺物並招魂。

檢警進行解剖時，剛接任合庫董事長的雷仲達也到場慰問，賴男家屬悲痛萬分，賴母頻頻拭淚，連在場媒體也不禁紅了眼眶。一旁的潘男家屬情緒也很沉重，向媒體表示潘男很「古意」，希望媒體別再打擾提問，畢竟他們還需要繼續生活。

下午，賴男家屬前往合庫收拾遺物，最後由禮儀公司協助，當場進行招魂，家屬紛紛落淚，下跪大哭，結束後離開，返回苗栗住處。

警方稍早第三度公布合庫內的監視器畫面，只見做案的潘男翻閱櫃台，將賴男擊斃後抓了現金逃逸，躲往附近社區大廈，從大廈通道逃進樓梯間，警方部署準備攻堅，潘將二樓安全門反鎖，拿重物堵住門，試圖闖入二樓某戶，朝住戶大門與窗戶各開數槍，嚇得屋內一對母女逃到陽台求救，且之後暫時搬離。

總共開八槍的潘男見闖不進民宅，折回樓梯間使用電線上吊，警方找到潘男時已無生命徵象，槍枝插在褲口袋，身旁撒滿剛搶來的千元鈔。

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