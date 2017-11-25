護老專案惹議 嘉市警局：只有獎勵無懲處

2017-11-25 14:23

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市警察局最近執行警政署「護老交通安全專案」，保障高齡者交通安全環境，但網友在臉書社團「靠北警察」貼文質疑「嘉義市警察局真是天才，推行護老專案，然後要求派出所狂開老人的單，讓員警抓老人穿越馬路，老人想也知道很盧，不斷上演街頭拉扯，上頭只知道拼命檢討績效，真不知道是護老專案還是獵老專案？」對此，嘉義市警察局表示，鼓勵員警執勤時間兼服護老專案，無績效評比，只有獎勵絕無懲處問題。

嘉義市警察局「護老交通安全專案取締違規件數統計表」，列舉道路交通管理處罰條例6項違規條例，其中如第78條第一項行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮等，處300元罰鍰。

有網友質疑，老人家行走較慢，該專案雖是為了讓用路人重視老人的路權，但如未禮讓駕駛，將被處罰；另也有網友質疑，「青春專案不也是保護青少年，還不是狂抓屁孩回來驗尿，不然那來的達成率？」

嘉市警察局交通隊副隊長周冠章表示，警政署護老專案，並無全國性評比，期程自今年11月1日至明年12月31日，目的在維護高齡長者交通安全，以交通安全宣導為主，每執行半年依執行績效給予行政獎勵，不額外增加同仁負擔，併現行勤務執行。

周冠章說，績效統計表係結合一般常態性行人路權執法，取締項目以「車不讓行人」及「行人違規穿越道路」為主，執法對象為所有用路人，未只針對高齡長者取締。