竊團大偷衣服手機 要趁耶誕前回越南銷贓

2017-11-25 14:01

〔記者劉慶侯／台北報導〕由越南籍1男2女組成的竊盜集團，把台灣當成「採購」耶誕節物品的勝地，大肆竊盜衣物和高價智慧型手機，準備託運回越南販售。北市警中山分局逮獲3嫌，起出高達65支各款手機，和衣物、食品、文具及生活用品等贓證物，依法送辦。

8月8日中山分局中山一派出所連續接獲轄內知名服飾店2處分店報案，指稱遭不明外籍人士分別竊走33件及19件各型衣物，總價值新台幣6萬3780元，警方隨即成立專案小組調查。

警方偵辦期間，有民眾報案稱在本轄知名百貨公司逛街時，包包內之IHPONE7 PLUS遭竊，經分析3案相關偵辦資料發現越南籍NGO DINH THAO（譯名：吳定桃）涉有重嫌，且發現對方於3月至11月間，連續5次出入台灣。

專案小組23日晚上8時10分許趁吳嫌及2名女性同夥李孝義（39歲）及阮氏乾（67歲）至師大、寧夏夜市竊完物品返家時，在進屋前逮捕到案，總共起獲65支各大品牌手機、衣物、食品、文具及生活用品等贓證物。

警方調查，3名犯嫌每天出門時，拿寫有處所、住址之小紙片交由計程車司機載往夜市、商場等地，再由2名女性犯嫌鎖定被害人，再相互阻擋掩護下手扒竊，得手後交由男嫌帶離現場，並隨即將電話介面改為越南語，藏放於行李箱內，準備返回越南後銷贓。

警訊中，犯嫌等人供稱，表示蘋果最新IPHONE8在當地可賣8000元，他們這次想在耶誕節前大賺一筆，預計可在越南可賣新台幣23萬多元。

警方全案詢後，將吳嫌等3名竊嫌依竊盜罪移送台北地檢署偵辦。