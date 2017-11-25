馬公中央古街傳火警 幸未延燒古蹟天后宮

馬公中央古街，今日清晨傳出火警。（澎湖縣政府消防局提供）

2017-11-25 13:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕素有天下第一街稱號的馬公中央街，因環繞澎湖開台天后宮古蹟，成為觀光重鎮，今日清晨卻傳出房屋火警，由於已進入觀光淡季，多數商家都已歇業，澎湖縣政府消防局據報後，迅速控制火勢，未波及其他房舍。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日清晨5時25分，接獲尤姓民眾電話報案，指稱在馬公市惠安路28號房屋有焦味及濃煙冒出，即派遣馬公分隊3車10人，由分隊長朱偉靖帶隊前往搶救，第一大隊副大隊長陳正宜也到場指揮，到達現場後，發現火警房舍為RC結構2樓建築物，濃煙由2樓竄出並有明火，屋內無人受困。

警消人員在5時41分控制火勢，5時47分熄滅，並實施殘火處理。現場無人員傷亡，起火原因及財物損失由消防局火調科會同馬公分隊調查中。由於時值觀光淡季，多數商家都已歇業，所幸及時發現撲滅，否則恐將波及其他屋舍，甚至延燒至後方天后宮古蹟，還好尤姓民眾發現報警。

今日失火的房舍，剛好在天后宮進入古街的出入口，平日經營觀光特產，連接中央古街，素有天下第一街的中央街，因環繞澎湖開台天后宮所建，為澎湖最早的古聚落區，中央街經過改建，帶有濃厚的鹿港小鎮風情，街內觀光業者群聚，為澎湖觀光重鎮，更是串連四眼井、施公祠、萬軍井及天后宮古蹟觀光動線命脈。

相關影音