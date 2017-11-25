騎贓車拒攔檢 連滾帶爬下陡坡仍難逃

2017-11-25 12:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕法網恢恢！59歲金姓竊嫌於10月偷竊1部輕型機車，一個月後，在中市龍井區南寮里鄉界路被警方發現，拒絕攔檢並快速落跑，最後因跑到道路盡頭，「前無道路，後有追兵」，便棄車往10公尺深的陡坡跑，連滾帶爬衝下坡，但仍然跑不出警方的手掌心，束手就逮。

烏日分局犁份所警員謝庭偉、謝建男21日中午進行巡邏勤務時，行經龍井區南寮里鄉界路見1台輕型機車形跡可疑，頻頻注意警車方向，員警便使用警方隨身電腦一查，查出該機車是失竊機車。

警方要求駕駛人金嫌停車檢查，但金嫌不配合警方攔查，一路往南寮產業道路狂飆，警方也不甘示弱，駕駛巡邏車緊跟在後，一路追到南寮巷產業，因「前方無路」，後有警員「追兵」，金嫌只得棄車逃向10公尺深的邊坡，還連滾帶爬想要躲避。

犁份雙警趕緊下車徒步追趕，毫不猶豫的跑下陡坡，滑倒仍躍起直追，即使身上多處擦傷，兩人都忍痛仍然追趕，終於將金嫌成功逮捕。

警方調查發現，該贓車為A車B牌，失竊輕機車懸掛另1台失竊車的車牌，犁份警一案雙破。

金嫌坦承於10月在大肚區住家附近，見該車鑰匙未拔，因自己沒有交通工具，因一時貪念便將該車占為己有，當時就已經是A車B牌，並無竊取兩台輕型機車，在遭警方追捕時，便心虛便油門猛催，畏罪潛逃。