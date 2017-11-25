合庫搶案交警未配槍 捨命追嫌犯過程曝光！

新竹市合作金庫竹塹分行昨（24日）驚傳打劫命案，搶匪潘健源開槍射殺行員賴偉達後，搜括櫃檯抽屜73萬多元，最後因遭警方大力圍捕，潘嫌上吊自殺。（資料照，記者王駿杰翻攝）

2017-11-25 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市合作金庫竹塹分行昨（24日）驚傳打劫命案，搶匪潘健源開槍射殺行員賴偉達後，搜括櫃檯抽屜73萬多元，最後因遭警方大力圍捕，潘嫌上吊自殺。原本潘嫌有縝密的逃脫計畫，被35歲的英勇交警劉明穎擾亂，劉明穎第一時間趕至現場，但因執行取締業務未配槍，仍然奮勇向前追捕，最後將潘嫌逼至絕境，回想當時情景，若時光倒流重新選擇，劉明穎說：「我還是會去追。」

《蘋果日報》專訪交警劉明穎時表示，當天因為適逢美式賣場好市多的「黑色購物節」，造成市區交通癱瘓，剛疏導完交通，在市區進行取締勤務時，發現有民眾大喊「合庫搶劫」，隨即衝往合庫查看，發現合庫外有一輛未熄火的紅色轎車，車門也是打開的，向前探查發現車內沒有人。

劉明穎指出，此時保安隊放假的學長蘇漢聲以為合庫正在進行演習，前來詢問，劉明穎往車尾走去，意外與在櫃檯的潘嫌四目相交，潘嫌便立即朝他開槍，幸好玻璃將子彈彈開，僅有手部遭碎玻璃割傷，當下立即通報警網支援，不顧因勤務未配槍，跳上警用機車鳴笛追捕。潘嫌躲至附近大廈後，劉明穎了解潘嫌無路可逃，再度請求警力支援，將大廈包圍。

事後劉明穎才得知潘嫌殺害1名行員，他回到隊上後，雙手仍在顫抖，直到深夜才在臉書PO文表示，警察的天職是用生命守護生命，當事件發生後，當事情發生卻不顧一切的往前，忘記有更重要的人守護，若是時間重來，還是會再做一樣的決定，「這就是警察的天職。」

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