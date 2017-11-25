新竹合庫搶案畫面曝光 交警將匪逼到絕境

2017-11-25 12:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕39歲男子潘健源昨持槍到新竹市合作金庫竹塹分行搶案，不但射殺櫃台行員賴偉達，還劫走73萬多元現鈔，最後跑到附近住宅大樓遭武裝警力大圍捕，見無力突圍，畏罪上吊身亡。

檢警今早進行解剖，賴男家屬悲痛萬分，賴母頻頻拭淚，連在場媒體也不禁紅了眼眶。而在一旁的潘男家屬情緒也很沉重，向媒體表示，指潘男很「古意」，希望媒體別再打擾提問，畢竟他們還需要繼續生活。

潘男昨天下午先在北大路、民生路口鎖定開廂型車的徐姓夫妻劫車，徐妻今天受訪時還心有餘悸，她說，潘男戴著假髮，一上車先從手提袋中拿出手槍，卻用很溫和的語氣說「姊，我要搶銀行，需要用車」，但因兩人在搶鑰匙，潘男才對她噴灑辣椒水，將車開走。

徐妻說，她看潘男的樣子，不像是罪大惡極的壞蛋，和她對話也未以激動、強制脅迫的方式，實在無法想像為何潘男會鑄下大錯。

而警方也在稍早公布合庫內的監視器畫面，只見潘男持槍衝進合庫，開槍行搶後抓著現金袋準備逃離。但整個逃脫計畫卻遭第一時間趕抵現場的交警劉明穎擾亂，劉當時因執行勤務未配槍，見潘男站在合庫內櫃檯由內向外朝他開槍，他先閃避，手部還遭碎玻璃割傷，隨後跳上警用機車逆向鳴笛，一邊追捕一邊通報警網，將潘男逼到絕境，躲藏到附近大廈。

劉明穎今說，事發後他回到隊上，雙手還在顫抖，腦中盡是家人的畫面，不過若時光重來讓他面臨選擇，他還是會去追。

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