少年「老毒蟲」變不出新把戲 藏毒破功認栽

2017-11-25 12:13

〔記者黃建華／高雄報導〕保大特勤中隊警網今凌晨發現一部轎車車速過快，形跡可疑，尾隨攔下，但龔姓男乘客卻彎腰趁隙把K他命丟在車下，遭警方識破，駕車的吳嫌雖主動供稱，今年已兩度被警方查到持有K他命，聲稱「不會再碰這些東西」，但警方知道他過去習慣把毒品藏在腰際，輕拉他上衣就戳破謊言，將2人帶回驗尿送辦。

警方是在中華、民生路口發現吳姓男子駕駛的轎車車速過快，尾隨其後鳴笛將他攔下盤查，卻發現副駕駛座龔男（24歲，有毒品前科）下車時有彎腰動作，引起警方注意，並察覺其身上有K味後，單刀直入地請龔男自行說出毒品丟於何處？

龔男發覺事跡敗露，向警方坦承將K他命2包丟在車下，另吳男則為特警緝毒常客（106年4月20日及10月19日分別被中隊員警查獲毒品案件），還狡詐辯稱「不會也沒有攜帶毒品」，但警方早知吳男通常會將毒品藏在腰際，隨即輕拉他上衣，果然露餡。

龔嫌（24歲、有毒品前科，服務業）、吳嫌（21歲、有毒品前科，服務業）向警供稱，因工作關係常熬夜，所以拉K提神，當天下班到光華夜市吃東西，因天快亮路上車輛較少，所以車速有點快，沒想到因而被警查獲毒品，全案依毒品危害防制條例罪嫌函送。

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