天道盟分會暴力討債 桃警掃黑逮12人

2017-11-25 12:08

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府警察局刑警大隊，昨天規劃執行「封城除暴專案」展開掃黑、肅槍、緝毒三合一行動，動員556名警力，聲請42張搜索票、85張拘票，查獲各類案件268件299人，並破獲天道盟同心會內壢分會暴力討債，逮捕以首謀林姓男子等12人，全案依違反組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

警方調查，桃市警刑大於去年5月破獲「天道盟同心會內壢分會」暴力討債組織，但林姓男子仍然夥同殘餘黨羽，繼續從事高利放款、暴力討債行為，遇被害人不從，就率領手下持槍、刀棍至被害人住所或出入場所恐嚇、毆打進行討債，案經桃園地檢署檢察官吳宗憲指揮刑大等單位長期蒐證，昨天一舉逮捕林姓男子等12人到場，並查扣改造手槍2把、子彈、警棍型手電筒、手銬、黑色頭套、本票4張、支票7張，全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、妨害自由、傷害等罪嫌移送法辦。

另「封城除暴專案」系針對主要聯外幹道，設置路檢點，攔檢盤查出、入轄區可疑車輛，並強力臨檢掃蕩轄內KTV、酒店、旅館及汽車旅館等治安顧慮場所，警方執行臨檢處所達128處，聯外道路路檢點68處，共計查獲各類案件268件299人，其中毒品就有158件164人，緝獲各級毒品重量共3.86公斤；其他刑案110件135人，含檢肅槍彈6件6人，查獲改造槍械6支、子彈21顆、土製爆裂物2顆。