1砲3響！ 高市警抓山老鼠 意外緝獲黑槍、毒品、賭場

2017-11-25 11:25

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑大偵7隊19分隊今宣布偵破活躍六龜地區的1個販毒集團，涉嫌教唆染毒原住民盜伐林木換購毒品，還擁槍自重，警方昨收網1案3破，除逮捕江姓主嫌，另於邱姓嫌犯住處查獲天九牌賭場、毒品，同時於廖姓同夥住處起獲改造手槍、空氣獵槍與安毒。

全案訊後依槍砲、毒品等罪嫌，移送橋頭地檢署擴大偵辦。

高市刑大偵7隊19分隊今年7月間獲報，指有綽號「銘仔」為首的販毒集團，躲藏於六龜地區山上從事販毒、盜伐、聚眾賭博等犯罪活動，疑有教唆原住民盜伐管制珍貴林木，以換取毒品吸食情形，且擁槍自重，遇有利益糾葛，即亮槍脅迫他人。

經專案人員長期深入山區跟監蒐證，見時機成熟，報請橋頭地檢署檢察官陳俊宏指揮偵辦，並向法院聲請搜索票，於昨日清晨兵分多路，於山區埋伏搜索。

警方先在邱嫌住處外控制把風人員，直搗俗稱「黑字仔」的天九牌賭場，正在聚賭的賭客莫不傻眼，警方除查扣桌面賭資，經搜索屋內並查扣毒品數小包，再陸續搜捕主嫌江男（37歲，有毒品、竊盜、殺人未遂等前科）及廖姓（32歲）等犯嫌到案。

其中，警方於廖嫌住處搜索時，赫見他的住處鋁門彈孔累累，一問才知廖嫌心情不好就把鋁門當槍靶試射，鐵證如山。

廖嫌坦承從網路購買空氣鎗與道具槍改造，並帶警方起獲改造巴西金牛座手槍1把、子彈、空氣獵槍1把、槍枝零件及安毒等物。全案依違反毒品、槍砲罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，檢察官後續將就涉嫌盜林販毒等不法事證，持續擴大偵辦中。

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