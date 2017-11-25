苗栗檢警「大數據」分析 3天掃毒逮76人

2017-11-25 10:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署與苗栗縣警方於21日到23日，發動為期3天的「區域聯合雷霆掃毒專案｣，利用「大數據」分析，在縣內PUB、KTV、網咖、汽車旅館，及容易衍生毒品案件的高風險場所、毒品交易熱區地點，查獲販賣、轉讓、施用毒品等案件共75件76人。

苗栗地檢署檢察長柯麗鈴表示，此次區域聯合雷霆掃毒專案，檢警合作，利用科技辦案，運用檢察署建置的「I2毒品資料庫」分析，確實掌握社區中、小盤販毒不法分子，強力掃蕩毒品犯罪，檢警合作打擊毒品犯絕不手軟，今後的檢警合作將更緊密，更頻繁，讓苗栗鄉親能遠離毒害。

警察局長林炎田表示，掃毒工作沒有假期，警察局會持續全力查緝毒品犯罪，目前市面上新興毒品多混合咖啡、糖果粉、果凍等原料後，重新包裝掩人耳目，一般人無法從外觀辨識出毒品真貌，提醒青少年朋友要小心來路不明的飲料、咖啡、糖果，切莫誤食；苗警也將針對毒品犯罪，朝追查上源及毒品走私、製造工廠方向偵辦，由下而上一網打盡。

專案期間，檢察官劉順寬、廖倪鳳、洪青秀、楊岳都，針對販賣毒品的中、小盤藥頭指揮收網；另由警察局統合各分局、刑事警察大隊、交通警察隊、保安警察隊、少年警察隊及婦幼警察隊等共466名警力，針對近期轄內遭查獲多起毒品案件的PUB、KTV、網咖、汽車旅館、容易衍生毒品案件之高風險場所及毒品交易熱區地點，規劃臨檢查察。

頭份警分局頭份派出所員警查獲廖姓嫌犯，持有海洛因8包含袋重5.74公克及安非他命3包含袋重6.18公克，另再追查徐姓犯嫌竊盜小型耕耘機及割草機，槓上開花；竹南警分局後龍分駐所員查獲邱姓嫌犯2人，持有40小包印有「小惡魔圖案｣新興毒品咖啡包，毛重164.77公克。

苗栗警分局公館所員警深夜巡邏，見曾姓男子逗留於超商前抽菸，見警神情緊張，上前盤查，查獲曾男持有4.52公克K他命及5包共63公克混合型毒品咖啡包；刑事警察大隊也查獲趙姓毒販，起獲海洛因1.1公克及大麻2.76公克。

警方統計，3天掃毒行動期間，共計查獲販賣毒品藥頭13件14人，轉讓、施用毒品案件62件62人，合計75件76人，查扣海洛因10.88公克、毒品安非他命及大麻55.36公克、K他命6.57公克及新興毒品咖啡包100.69公克。

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