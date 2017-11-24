中和大火房東「名下無房」 國稅局追查有無逃漏稅

新北市中和區興南路22日發生縱火案，造成嚴重傷亡，據傳房東連秋香雖然出租39間套房，但房子都登記在家族成員名下，以自住名義持有，沒有誠實申報租賃所得。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-24 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和縱火案造成9人枉死，事發地點為興南路二段出租的木造隔間套房，有消息指出，房東連秋香雖然出租39間套房，但房子都登記在家族成員名下，以自住名義持有，沒有誠實申報租賃所得。

縱火案發生後，警方於查扣連女資產過程中發現，連女雖然在中永和、土城都有套房出租，但沒有一個房產是掛在自己名下，自己的名下竟是空空如也。其中，位於中和興南路二段的案發地點，一共隔出42間房間，其中39間已出租，每月租金達17萬餘元，若全租出去，每年進帳可達220多萬元。

據《聯合報》報導，連姓房東出租的39間套房，房子都登記在家族成員名下，並未誠實報稅；另外在永和區、土城區至少還有3處收租房產，估計年租金收入超過300萬元。

北區國稅局官員指出，房東若短報、漏報租金收入，除依法補稅外，還會處以罰鍰。官員也表示，一般查稅都會重點鎖定多屋族及黃金店面，若1人名下持有3間以上的房屋，可能就會被國稅局盯上。至於本次的套房火警，也已經進行瞭解，並將依法辦理。