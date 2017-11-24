「每天都要幹」鹹濕對話曝姦情 小三判賠50萬

2017-11-24 21:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名人妻懷疑邱姓老公偷腥，暗中進行調查，不僅發現丈夫行車紀錄器錄到與王姓小三「每天都要幹」、「我把妳弄到天亮」、「抓起來再舔這個奶頭」等鹹濕對話，還找到老公與王女簽的40萬分手切結書，邱妻憤而向王女求償100萬元，新北地院今判王女須賠邱妻50萬元，仍可上訴。

邱妻查閱丈夫車子的行車紀錄器，去年12月至今年4月，錄到丈夫與王女互相挑逗的鹹濕對話，包含「你要我嗎？」、「每天都要幹」、「好幾天沒幹」、「明天就可以幹了，弄到妳沒地方跑」、「我把妳弄到天亮」、「今天穿情侶裝喔」「抓起來再舔這個奶頭」等話。

此外，邱女還找到王女與丈夫的分手協議書，王女立據：「因感情方面和邱男糾纏不清，特此立據，從此不再騷擾對方家庭，男歡女愛各不相干，如有毀約，40萬元全款退還。」憤而對王女提告，要求王女賠償100萬元精神慰撫金。

法院審理時，王女坦承有簽下協議書，但邱男給的40萬元匯入她貸款帳戶，她需刷本子才知道有無收到款項。

法官勘驗兩人對話錄音內容，提及「我做一個小三被人唾棄」，認定王女知道邱男已婚，加上王女親簽的分手切結書字據，認定王女與邱男曾是男女朋友關係，侵害邱妻的配偶人格權，判王女得賠償邱妻50萬元。