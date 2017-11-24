假冒英國男歌手騙女子感情 佯寄愛的禮物要求匯款

高雄張姓女子（紅衣）被假冒英國男歌手的詐騙集團網路欺騙感情，佯寄愛的禮物騙臨櫃匯款，幸被行員發現有詐通知員警制止被騙。（記者黃良傑翻攝）

2017-11-24 21:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市48歲張姓女子掉入網路愛情陷阱，詐騙集團以英國熟男照片，在FB中假冒知名歌手「麥克爾·安東尼」，主動要求加入好友，長達1個多月溫柔攻勢，聲稱寄送愛的禮物，隨即有快遞公司向她要求匯1600美金稅款，行員察覺報警，保七員警及時阻止。

張女表示自稱快遞公司的男子，透過LINE要求加入好友，向她要求匯1600美金稅款至香港才能取貨，經詢問要寄哪種貨品，稅款為何這麼高，對方竟主動減價為850元美金。

張女不疑有他，22日下午時許依指示前往台銀高雄分行，臨櫃辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起行員趙沁蘭小姐的注意，並通知派駐台銀的保七警員黃文田、羅俊傑、洪文雄前來關心瞭解。

因詐騙集團一再交代張女，如遇警察或銀行查證，需回答提款「購物」，張女一開始都依照詐騙集團指示，但保七員警眼尖看到手機LINE的對話中，有不斷督促匯款的用語，並要求回報匯款情形，直覺不單純。

張女卻深信男友「安東尼」已寄出愛的禮物，還殺價使稅款減半，對方要求限期匯款，張女急忙欲匯款，員警和行員協助追查寄貨地是英國，收貨地是台灣，欲要匯稅金至香港，存在許多不合理細節，苦勸多時才讓張女驚覺原是網路愛情詐騙。

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