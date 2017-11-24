媒體上門才知兒搶合庫 雙親癱軟「怎麼會這樣？」

2017-11-24 21:13

〔記者湯世名／彰化報導〕新竹市合作金庫竹塹分行今天下午驚傳搶案，犯案男子潘健源持槍搶劫後上吊自殺，記者晚間第一時間也找到潘男位於彰化縣伸港鄉老家，他的父親看到媒體上門還一頭霧水，當被詢問是否知道潘男涉嫌犯下滔天大罪時，他父親還說：「你們告訴我，我才知道，但不可能吧？會不會認錯人？」稍後彰化警方上門，潘男雙親才知「竟然是真的！」當下不知該怎麼辦，令人鼻酸。

潘健源行搶時，朝男行員賴偉達開了一槍，造成賴男死亡，他則逃往案發現場附近的一棟豪宅大樓內藏匿，警方封索大樓及附近路口，逐層搜索，潘男自知難逃法網，在大樓內上吊身亡。

潘男的父母住在彰化縣伸港鄉溪底村，記者今天晚間前往採訪時，還比彰化警方早一步抵達，潘男父親看到記者時還以台語詢問：「請問有什麼事嗎？」在聽到潘男涉嫌搶銀行槍殺行員後並自殺的消息，當場愣住不敢置信，直說：「昨晚他才回家來吃飯，怎麼可能會搶銀行又自殺？是認錯人了吧？」

稍後彰化警方抵達，告知這個不幸消息，潘男的母得知確有此事時，兩老無奈對望「怎麼會這樣？」滿臉驚恐與無奈，還說：「我們要趕快北上到新竹去認屍，確定是不是他！」

鄰居則說，潘家兩老為人厚道、老實，與鄰居相處和睦，實在很難想像小兒子會犯下滔天重罪，偶爾會看到潘男開賓士等高級車回來，直覺是生意做很大，賺很多錢，實在無法想像會與搶案扯上關係。

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