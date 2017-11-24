11/24 今彩539頭獎開出1注！大樂透頭獎摃龜

2017-11-24 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月24日）開獎的第106000098期大樂透，頭獎摃龜；第106000281期今彩539，頭獎開出1注，可得800萬元，由台中市南區永興里高工路259號1樓的「高工彩券行」開出。

第106000098期大樂透中獎號碼為：「04、08、10、14、41、45，特別號：38。」頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得162萬5316元；參獎共18注獲得，每注可得9萬7241元；肆獎共77注獲得，每注可得1萬4613元；伍獎共1549注獲得，每注可得2000元；陸獎共2087注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬1627注獲得，每注可得400元；普獎共2萬8848注獲得，每注可得400元。

第106000098期49樂合彩中獎號碼為「04、08、10、14、41、45」，四合摃龜；三合共99注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3001注中獎，每注可得1250元。

第106000281期今彩539中獎號碼為「07、11、22、26、37」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共213注獲得，每注可得2萬元；參獎共6587注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8252注獲得，每注可獲得50元。

第106000281期39樂合彩中獎號碼為「07、11、22、26、37」，四合7注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共153注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5695注中獎，每注可得1125元。

第106000281期3星彩中獎號碼為「263」，正彩共41注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000281期4星彩中獎號碼為「7645」，正彩共1注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」