國際終止婦女受暴日 警署與台灣防暴聯盟共辦研討會

2017-11-24 22:43

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為響應聯合國頒定的11月25日「國際終止婦女受暴日」，推廣性別平權思維，跟社團法人台灣防暴聯盟今天共同舉辦「警政性侵害防治國際研討會」，並配合行政院性別平等處規劃，邀請德國柏林邦政府被害者人權專使Roland Weber擔任「德國跨年夜性侵事件－性侵害犯罪條文修正no means no」報告人，由內政部林常務次長慈玲擔任主持人，希望透過經驗分享交流，提供我國警政性侵害防治參考借鏡。

警政署表示，性侵害犯罪防治法於1997年1月22日公布施行迄今已屆滿20週年，對於性侵害防治工作而言是重要的里程碑；走過20年，警政署為精進性侵害案件處理品質，協助被害人伸張司法正義及提高犯罪有效追訴，就落實減述作業、案件處理流程、證物採集保全及嚴守保密規定等面向，邀請國內性侵害防治實務工作者，包括北市警局婦幼警察隊偵查佐許涵寧、高雄市警局婦幼警察隊警務員顏和賢及雲林縣警局婦幼警察隊警務員薛琮勛等經驗分享。

同時，透過與國內專精性侵害防治工作的專家學者，包括中央警察大學行政警察學系主任黃翠紋及社團法人台灣防暴聯盟秘書長廖書雯等人對話，檢視與反思我國警察機關推動性侵害防治工作方向。