合庫行員中彈不治 警政署長到殯儀館慰問家屬

警政署長陳家欽（中）安慰哭成一團的賴媽媽與親屬。（記者黃美珠攝）

2017-11-24 19:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕警政署長陳家欽今晚6點45分左右抵達新竹市立殯儀館慰問家屬，表達他對這起暴力事件意外讓合庫行員賴偉達喪失寶貴性命的痛心，責成新竹市警局全力協助家屬治喪。

賴偉達的母親、姊姊、姊夫們面對這起悲劇，忍不住抱在ㄧ起痛哭。

賴媽媽說，實在難以接受早上還開心上班的人，現在竟然躺在這裡。

賴偉達的一個姊姊邊哭邊痛斥已死的搶匪竟然那麼殘忍，為了搶錢，竟然害了她弟弟的一條命。

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