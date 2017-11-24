合庫搶匪前科累累 曾捲入黑吃黑疑雲遭毒販尋仇

2017-11-24 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市東門街合作金庫今下午驚傳歹徒持槍搶劫，潘姓嫌犯持手槍入內連開4槍後，搶得73萬3千多元，之後逃往附近大樓，該嫌疑似畏罪輕生，竟懸掛在安全門上吊身亡。據媒體先前報導，這名嫌犯先前就曾因強盗案入監服刑，兩年前假釋出獄，今年4月剛假釋期滿，在2004年時也曾與毒販發生黑吃黑糾紛。

據警方調查，嫌犯潘健源今下午近2點時闖入位於東門街的合作金庫並連開4槍，有行員因此中槍，之後送醫不治，潘嫌在搜刮走檯面上的73萬3千多現金後，在逃離時因碰上前來取締違停的員警，便朝警方開槍後逃往附近的社區大樓，之後在警方荷槍實彈準備攻堅之際，就驚傳歹徒疑似畏罪輕生，在2樓樓梯間，利用拖地打蠟機的電纜線，以半跪的姿勢懸掛在安全門上上吊，當場失去生命跡象。

據警方表示，67年次的潘健源，短髮、左上臂三頭肌處有刺青，有槍砲、強盜、毒品、恐嚇等多項前科，先前因強盗案入監服刑，2年前假釋出獄，今年4月剛假釋期滿。據媒體早先報導，潘健源在2004年曾用1把改造的九二手槍及二顆制式子彈與毒販曾勝家換取價值四萬多元的毒品，後曾在試射時發現無法擊發，質疑潘黑吃黑賣他瑕疵品，便到彰化市大埔路找潘算帳，當時曾發現潘健源的轎車停放在路邊，便持一把外型酷似烏茲衝鋒槍的瓦斯槍，朝轎車的後擋風玻璃連開三槍洩憤，附近居民在聽到槍聲後則立即向警方報案，警方獲報到場後，與曾勝家和同行的柯和昇展開警匪追逐，最終兩嫌雙雙落網，並被起出瓦斯槍、七萬多元的販毒所得，以及已無槍管的改造手槍、二顆制式子彈及少量毒品等。

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