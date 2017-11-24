獨家》住院戒酒卻跳窗墜落4樓 他賠上一條命

2017-11-24 17:59

〔記者黃文瑜／台南報導〕高雄榮總台南分院，發生一起離奇墜樓案件，一名家住歸仁的趙姓男子，有長期酒癮，多次進入勒戒中心，20日又再次住院到身心科接受治療，22日晚間疑因酒癮發作想跳窗逃院，卻從4樓病房內墜樓，並在院內花圃內呻吟，經過急救2小時後，仍宣告不治，趙男沒有留下遺書，初步也排除他殺可能，在花圃時手上還緊抓斷裂樹幹，法醫相驗後判定為意外死亡。

院方表示，晚飯後到睡前的交誼時間，其它人都在病房外活動，趙男疑因酒癮發作，獨自在病房內破壞窗戶，鑽出僅能打開45度角的玻璃窗，又用筷子將鐵窗螺絲鬆開，想利用窗外大樹逃出醫院，最後墜樓頭部著地在地上伸吟。

據了解，當時一名住院較久的患者，剛好想去找趙男，發現趙男在破壞窗戶，趕緊跑去和醫護人員報告，但當時病友非常緊張，話也講不清楚全身發抖，醫護人員趕到病房找男子時，沒見到人影，只看見壞掉的窗戶，並發現男子已經躺在花圃內，手上緊抓斷裂樹幹。

院方表示，因住院前男子填的量表並沒有顯示有自殺可能，加上男子沒有留遺書，但曾表示待在醫院裡是浪費時間，因此推測是想逃離醫院，卻「錯估」自己的能力，以為能爬樹逃院而發生意外。

永康分局接獲醫院報案電話後，鑑識人員到場勘察，發現病房窗戶原上鎖的二道鐵門窗戶遭開啟，一樓墜樓地點樹枝斷裂，相驗死者頭部顱內出血，左手臂骨折，現場未留有遺書，初步排除他殺可能，因此判定為意外。