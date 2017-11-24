遭槍殺合庫行員 家中獨子照顧8旬雙親

賴姓行員的伯母談起姪子，頻頻拭淚。（記者彭健禮攝）

2017-11-24 17:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕遭槍殺的新竹市合作金庫賴姓行員，是苗栗縣頭屋鄉人。他是家中的獨子，即將於下個月再婚，他的未婚妻與84歲老母接獲噩耗，連忙趕赴新竹，家中僅剩87歲老父，因賴父年歲已高，且患有嚴重重聽，街坊親友考量他的身體狀況，仍瞞著賴父有關兒子的死訊；住在隔壁的伯母談起姪子，含著眼淚肯定他是個優秀的孩子。

原定下個月再婚

賴姓行員的伯母說，賴有4名姊姊、1名妹妹，姊妹都已出嫁，是家中的獨子，之前曾有段婚姻，育有1名就讀高中一年級的女兒，祖孫三代同住。

伯母說，賴在合作金庫工作已久，最早在台北，後來調回苗栗，近幾年又轉到新竹服務。賴因雙親年歲已高，即便到新竹服務，也每天通勤，以照顧雙親。

街坊也說，賴的生活單純，因要通勤上下班，每天早早出門，晚上也約8、9點就回家，認為不會與人有糾紛衝突。

親友不敢讓老父知死訊

賴的伯母說，賴透過友人介紹，結識女友，原定下個月就要結婚，女友下午接獲消息，與賴的老母哭得肝腸寸斷，連忙北上新竹處理。

賴的伯母感嘆，賴是個優秀的孩子，且是家中獨子，因小叔一直期待能夠早日抱孫，如今發生這種不幸，目前瞞著小叔，「怕他受不了！」說著說著頻頻拭淚。