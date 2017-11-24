「我要借車，要搶銀行！」 合庫搶匪當街劫車過程曝光

新竹市合作金庫搶匪當街劫車來犯案，將副駕駛座的婦人趕下。（圖擷取自影片）

2017-11-24 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕「我要借車，要搶銀行！」新竹市東門街合作金庫於今天下午1點55分遭搶，歹徒入內開槍擊中50歲賴姓男行員，造成賴男傷重不治。搶匪奪走73萬多元後遭遇警方追捕，躲進附近大樓上吊自盡。而在歹徒行搶合庫之前，在路邊曾先劫走一輛暗紅色廂型車，當時車上還有一名婦女，被搶匪強逼下車的過程險象環生。

今天下午1點49分左右，頭戴安全帽的歹徒躲藏在騎樓，看見廂型車開過來停放在路旁，徐姓男駕駛下車買東西，歹徒趁機走到駕駛座外並拉開車門，對著副駕駛座的徐妻持槍猛嗆「我要借車，要搶銀行！」恐嚇她立刻下車。

徐妻一度打開車門，接著又在車上與搶匪僵持一陣，歹徒卻朝徐妻噴灑辣椒水並搶走鑰匙，讓她不得不離開廂型車。徐妻下車後，痛苦地擦拭臉上的辣椒水，歹徒竟在車門沒有關上的情況下，直接開車走人，讓徐妻差點被車門卡住。

徐妻見廂型車被搶匪開走，氣得一度想追上去，無奈嫌犯已揚長而去，她只能在原地一直揉被辣椒水噴到的眼睛，並且大聲呼救。

整段劫車過程約只花1分30分，全程都在車水馬龍的路旁，但行經的路人和車輛全都沒發現，等到徐妻求救時才有人發現狀況不對。歹徒劫車後隨即開往東門街合作金庫，一下車就直接持槍跑向合作金庫大門搶劫。