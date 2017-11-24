牙科診所聘密醫 正牌醫師也遭殃

2017-11-24 17:20

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市衛生局9月接獲檢舉，指稱仁武區某牙科診所疑似有密醫，稽查赫見陳姓男子在診所隱密診間，雖然未發現他從事醫療行為，但陳男自行坦承「幫患者做齒模、試戴假牙」；為免打草驚蛇，衛生局通報檢調偵辦，昨天展開搜索，將陳男及容留他的莊姓牙醫師依違反醫師法移送法辦。

衛生局說，醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金，並沒收藥械。

聘僱或容留違反第28條規定的人員執行醫療業務者，處10萬元以上50萬元以下罰金，得併處限制執業範圍、停業處分1個月以上1年以下或廢止其執業執照；情節重大者，並得廢止其醫師證書。

衛生局說，莊姓醫師的診所今年起是老人假牙合約院所，9月發現疑似容留密醫，立刻終止契約，並凍結老人假牙經費支付；至於9月以前已申請到手的裝置假牙9案共27萬5000元費用，若經查有違法之處，將予追討。

衛生局表示，去年10月起，莊姓醫師未經變更登記，即擅自增設診療室1間與牙科治療台1台，違反醫療法第15條，開罰5萬元；未督導所屬醫事人員依規定執行業務，違反醫療法第57條第1項，也開罰5萬元。

另外，楊姓牙醫師去年12月的執業登記在這家診所，卻未實際執行業務，違反醫師法，開罰10萬元。